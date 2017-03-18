3月18日消息，離谷歌I/O2017開發者大會還有兩個月左右的時間，該大會最大的看點就是下一代安卓系統Android 8.0，按照以往的傳統其代號應該是Android O，「O」有可能是Oreo（奧利奧），但目前還無法確定。現在關於安卓8.0的傳聞開始嶄露頭角了，最新的傳聞來自外媒9to5Google。

根據9to5Google線人的消息稱，安卓8.0將新增以下特性：

？ 通知消息調整；

？ 應用通知消息角標；

？ 畫中畫模式；

？ 智能文字選擇工具欄（集成谷歌Assistant）；

？ 後台應用進程限制；

？ 自適配性應用圖標；

？ 媒體錄製API優化；

？ 大量針對企業用戶的新功能；

上述功能從它們的簡單描述中就能了解到其大體情況，例如應用消息角標在iOS系統中已經並不陌生。畫中畫模式在很多國產ROM中也已很常見，堪稱看片利器。另外上面提到的後台應用限制也讓人很期待，該功能有望解決安卓系統越用越卡的問題，當然希望如此吧。