《尼爾：機械紀元》PC版4K演示 這個小姐姐好高清北京新浪網 (2017-03-18 21:21)
《尼爾：機械紀元》已經正式登陸PC了，外媒公佈了一段遊戲在4K解析度下的演示，相比1080P，遊戲的畫面更加出色，同時看起來遊戲的優化還做得不錯。
《尼爾：機械紀元》4K演示：
4K演示原視頻：點擊下載
4K解析度下的遊戲果然精緻了不少，玩家們也能夠在遊戲中看到更多的細節。演示中的機器使用了GTX 1080顯卡，而在整個視頻當中，遊戲都能夠保持非常不錯的幀率，沒有出現卡頓和掉幀的情況，根據此前公佈的消息，遊戲內的最高FPS將鎖定在60幀。
目前遊戲已經正式上架Steam，但國區暫未開啟。
4K視頻畫面截圖：
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