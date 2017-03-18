《尼爾：機械紀元》已經正式登陸PC了，外媒公佈了一段遊戲在4K解析度下的演示，相比1080P，遊戲的畫面更加出色，同時看起來遊戲的優化還做得不錯。

《尼爾：機械紀元》4K演示：

4K演示原視頻：點擊下載

4K解析度下的遊戲果然精緻了不少，玩家們也能夠在遊戲中看到更多的細節。演示中的機器使用了GTX 1080顯卡，而在整個視頻當中，遊戲都能夠保持非常不錯的幀率，沒有出現卡頓和掉幀的情況，根據此前公佈的消息，遊戲內的最高FPS將鎖定在60幀。

目前遊戲已經正式上架Steam，但國區暫未開啟。

4K視頻畫面截圖：