王毅會面 提勒森：堅持一中中央社 (2017-03-18 20:52)
（中央社台北18日電）中國大陸外交部部長王毅與美國國務卿提勒森今天在北京會談。根據大陸外交部官網發布的新聞稿，提勒森提及「堅持一個中國的政策」。
王毅則闡述大陸在台灣和南海等議題的原則立場，強調雙方要尊重彼此的核心利益和重大關切，妥善處理敏感問題，防止中美關係大局受到不必要影響。
對於外界關心的北韓議題，大陸外交部新聞稿中僅提到，「雙方還就當前朝鮮半島局勢及其他共同關心的問題交換了意見。王毅重申中方反對美方在韓國部署薩德反導系統（終端高空防衛系統；THAAD）」。
提勒森（Rex Tillerson）亞洲行於18日抵達北京。1060318
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