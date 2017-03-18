都說道不同不相為謀，其實這句話不僅僅在小說中很適用，在生活中也是一樣呢，畢竟每個人的價值觀不同世界觀也不同，找到一個志趣相投的朋友還是很困難的，在8090新熱血江湖中也是一樣哦。

在8090新熱血江湖中大家都知道一直都有正邪兩個門派，他們相愛相殺，既然不能成為朋友那就只能成為敵人了，所以正邪勢力戰就這麼誕生了，儘管大家的想法背道而馳但是有一個信念是一樣的，那就是高高的凌駕敵對之上。

在8090新熱血江湖的正邪勢力戰中大家最期待的獎勵應該就是稱號了，在這裏第一名可以獲得真龍皇帝的稱號，第二名可以獲得鎮國元帥的稱號，第三到四名可以獲得虎威將軍的稱號，第五到六名可以獲得威武校尉的稱號。

既然有名次之說自然也會有積分之說，只有通過積分大家才能看出名次上的差別，在這個活動中擊殺大雕像獲得的積分是最多的可以獲得100分，而擊殺怪物獲得的積分是最少的，只能獲得2積分。

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