？ ？迪士尼翻拍的真人版《花木蘭》電影一直備受網友（尤其是中國網友）關注。近日，迪士尼製片總裁Sean Bailey表示《花木蘭》目前沒有拍成歌舞片的計劃。《花木蘭》顯然是一個女性的故事，但是我們還是會再進行創新的。我們想讓它更有力量，更強大，就像雷德利·斯科特電影的感覺。」

？ ？《花木蘭》原本是由迪斯尼公司改編的中國民間樂府詩《木蘭辭》，講述了替父從軍抗擊匈奴的隋朝女將花木蘭的戰爭愛情故事。

？ ？《花木蘭》動畫電影介紹：

？ ？在古老的中國，有一位個性爽朗，性情善良的好女孩，名字叫做花木蘭（Mulan），身為花家的大女兒，花木蘭在父母開明的教悔下，一直很期待自己能花家帶來榮耀。不過就在北方匈奴來犯，國家正大舉徵兵的時候，木蘭年邁的父親竟也被徵召上戰場，傷心的花木蘭害怕父親會一去不返，便趁著午夜假扮成男裝，偷走父親的盔甲，代替父親上戰場去。花家的祖宗為保護花木蘭，於是派出一隻心地善良的木須龍（Mushu）去陪伴她，這隻講話像連珠炮又愛生氣的小龍，在一路上為木蘭帶來許多歡笑與協助。

？ ？從軍之後，花木蘭靠著自己的堅持的毅力與耐性，通過了許多困難的訓練與考驗，也成為軍中不可或缺的大將。然而，就在赴北方作戰時，花木蘭的女兒身被軍中的同僚發現，眾家男子害怕木蘭會被朝廷大官判以「欺君之罪」，只好將她遺棄在冰山雪地之中，自行前往匈奴之地作戰。幸好在這麼艱難的時刻里，木須龍一直陪伴在她身邊，不時給她精神上的支持與鼓勵，而憑著一股堅強的意志與要為花家帶來榮耀的信念，木蘭最後協助朝廷大軍抵擋了匈奴的來犯，救了全中國。