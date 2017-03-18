脖子以下全是腿！日本混血女孩驚人十頭身走紅網路(圖)北京新浪網 (2017-03-18 20:31)
？ ？九頭身已是無數妹子嚮往的身材比例了，22歲的日本混血女孩香川沙耶卻達到了驚人的十頭身，靚麗身形刷新了人們對好身材的認知。香川沙耶2012年開始正式出道當模特兒，先後在澀谷系雜誌BLENDA和JELLY擔任模特兒，去年開始則加入了輕熟女時尚志Oggi。
？ ？而她令人印象最深的一次登台是在2015年的BEST BODY比賽上，跟其他參賽者站在一起「異軍突起」的身材比例立刻在網友間引發熱烈討論。在最近舉辦的BEST BODY INTERNATIONAL 2017比賽上，香川沙耶又拿下女生組冠軍，又多了「世界第一」的頭銜。
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