距離1月新番完結的日子越來越近，很多動畫的劇情都出現了巨大轉折。在這其中，一些作品開始逐漸向狗血的方向靠攏，讓觀眾們著實體驗一把「胃痛」的感覺。

首屈一指的胃藥番便是從去年10月播出至今的《機動戰士高達：鐵血的奧爾芬斯》。作為高達系列的新作，看機體之間的戰鬥原本是一件令人身心暢快的事情，可是在近期動畫瀕臨結局的時候製作組卻將風格陡然一變，讓半年來積淀下來的設定被徹底推翻，走上了一條千夫所指的不歸路。而且結尾部分不知道還會死多少人，一想到這點胃就隱隱作痛。

原本以為之前塔賓斯的少女拉芙達遇襲身亡，加上西諾不幸戰死這兩件事足以說明製作組的殘酷，沒想到在《高達鐵血》動畫第47話結尾，男主角三日月左擁阿特拉右抱古荻莉亞，徹底上演了一出「感人」的後宮戲。更令人沒想到是，為了讓鐵華團順利存活，團長奧爾加被迫下野，接替他擔任領袖的居然是那個讓人恨得牙根癢的男人麥基利斯……

從《高達鐵血》故事一開始，麥基利斯就在搞事的道路上大肆活躍，包括第一季與鐵華團作對，以及第二季與大舅哥加里奧開戰，這些都是黃毛小子的傑作，也可以說是岡媽（劇本岡田磨里）的計劃通。時隔半年之後，他終於在某種意義上「成功」了，不過這個結局大概不會有太多人買賬？

當然如果提及「貴圈真亂」這個話題，《人渣的本願》絕對不輸現在的《高達鐵血》。《高達鐵血》是在後期劇情開始變成胃藥番，而《人渣的本願》打第一集就已經將濃烈的藥味散發得淋漓盡致。

扭曲、糾葛已經到了變態程度的愛戀縈繞在主角們的身上，讓他們完全為了所謂的「情」而行動，各種毀三觀的做法大肆出現。在這些人的心中，肉體上的滿足大大勝於精神上的依靠，導致各種人性黑暗面的東西被演繹出來。

《人渣的本願》最近比較讓人胃疼的地方非常多，以一個例子來說，那就是女主角花火與好姬友早苗分道揚鑣。早苗對花火一直抱有超越友情和性別的戀愛之情，兩人之前的親密接觸堪稱登峰造極，然而最後這對百合戀卻萌生齣劇毒——花火向早苗坦陳心聲，表示自己「想繼續和你做『朋友』」，讓苦戀的早苗和屏幕前的觀眾們遭遇毀滅性打擊。

此外就是男主角粟屋麥和老師皆川茜的不倫交往了。學生與老師之間衍生出戀愛的情感並有了肉體接觸，然而慘遭NTR的苦主鳴海大哥卻做出了「當然是選擇原諒她」的舉動，徹底粉碎了大家的三觀，也讓大哥頭上的大草原更加綠油油了。

另一部漫畫改編的動畫《風夏》似乎正好背離了狗血的套路，就是不知道觀眾們會不會買賬了——漫畫里，女主角風夏被卡車撞死而被迫退場，當時在觀眾圈裡掀起了軒然大波，原作者瀨尾公治更是背上了「老賊」的稱號，成為風夏粉絲們心中的罪人。

而到了動畫里，瀨尾卻表示自己將改寫結局，讓風夏免遭死亡。原以為這麼做就能平息漫畫黨們的怒火，沒想到這則消息公佈之後觀眾的反應卻更加強烈——就算風夏不死，她的結局大概也不會好到哪兒去，而且她的存活還會干擾到原創劇情里其他角色的結局。

比如在最新的第11話中，男主角榛名優被青梅竹馬小雪推倒在床，眼看生米就要煮成熟飯，關鍵時刻男主的一聲「抱歉」徹底讓買了小雪股的觀眾心如死灰。可以說小雪為了男主付出了很多，然而最後卻落了個這樣悲慘苦逼的結局，真是男默女淚不忍猝讀。

同樣是講述戀愛劇情的作品，《政宗君的復讎》也在結尾部分步入了狗血時期，還好這種套路般的王道劇情很容易猜到結局，讓人不至於為男主擔心太多。在故事中，男主角政宗與女主角愛姬之間本來已經培養了相當高的親密度，就差臨門一腳，沒想到半路殺出的神秘胖子兼次卻將計劃徹底打破。

看過後續漫畫的讀者會了解到兼次的真實身份、目的和性別，對於這個橋段的出現應該不會太過驚訝，但對於沒有接觸過原作的動畫黨來說，這無異於一記晴天霹靂——為什麼就是不讓男女主在一起？！可惡的胖子趕快去死啊……類似的發言充斥著評論區，更倒霉的是，「殘虐公主」安達垣愛姬也隨著胖子兼次一道被罵，躺槍不斷。

另外和上文里《風夏》的小雪一樣，《政宗君的復讎》也塑造了一個苦逼的女二號「藤之宮寧子」，在登場后對男主政宗關懷備至，堪稱完美的伴侶。但一心執著於復讎的政宗卻一次次狠心拒絕了寧子的情意，讓原本身體就羸弱的她同時遭遇內心打擊。尤其在政宗來到寧子的房間后，這位大胆的少女將他推倒在床，可是一心惦記著愛姬的政宗卻做出了和《風夏》的榛名優相同的舉動——拒絕送上門的寧子，選擇了另一個女人……

說實話，相比於性格外冷內熱的愛姬，寧子這種溫柔樸實略帶點腹黑的性格似乎更加適合作為伴侶，可現在無論動畫還是漫畫劇情都已經沒有了寧子的主場優勢，只能說作者的劇情設計實在是造化弄人。