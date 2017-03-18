鳳凰翱翔51《大青雲》新版本震撼公測！北京新浪網 (2017-03-18 20:29)
鳳凰翱翔，浴火重生!鳳凰乃古代傳說中的百鳥之王，51《大青雲》「鳳凰衝天版」震撼公測，全服精英豪俠將逆天改命，使自身實力變得愈發強大!全新裝備卓越突破玩法，消耗特殊材料進行卓越突破，擴展4階3神鑄裝備，大幅提升人物裝備基礎屬性百分比加成，使你的角色更強更給力!
打通仙脈，讓你肌膚的每一寸細胞都富有超凡之力!玩家將從第一級仙脈開始修習，循序漸進入定高級，消耗歷練值可獲得百分比屬性提升，為玩家補充軟肋，真正做到實力上的「無懈可擊」!
你是否還為獲取極品天神而煞費苦心?是否覺得既有天神的實力無法晉陞一個台階?全新天神陣法系統，幫你解決天神強化的煩惱，只需輕輕一拖便可將既有天神合為一體，為你提供更加強力的輸出。通過特殊材料開啟天神陣法位，開啟後上陣天神即可獲得該天神的百分比戰力加成，同時出戰天神和陣法中的天神也不衝突，還能為你無限增加戰力，是不是相當貼心呢!
全新「鳳凰衝天版」中，我們首次將「逐鹿中原」加入到跨服幫派戰玩法當中，為各大幫派開設一條全新的「戰道」。開服7天后，每周六21:00-21:30準時啟動，開服相鄰的三個伺服器最強幫派將相會在逐鹿中原，展開史上最大規模、最激烈的爭霸賽事。勝敗不僅攸關生死，更關乎獎勵和榮譽!勝方不僅可以獲得豐厚的每日獎勵，勝方的幫主還可獲得獨家專屬坐騎哦!
51《大青雲》官網：http://dqy.51.com/?xw
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原文地址：http://xin.07073.com/guonei/1573884.html
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