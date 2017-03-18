51遊戲《乾坤戰紀》首服火爆開啟，更多驚喜邀您體驗!

話說咱們《乾坤戰紀》神將就是如此霸氣的存在，身披萬噸盔甲，手持斬妖巨刀，什麼妖什麼怪，什麼魔什麼獸，簡直都不放在眼裡，為何這麼大口氣?你看下去就知道了。

作為51《乾坤戰紀》的近戰角色，神將自然要有敢於戰鬥的勇氣和近身肉搏的膽量，而最高效的戰鬥方法，就是配合神將高輸出的技能了：升龍斬、旋風斬、蒼龍破、破軍拳、斷流等等，每個技能都有獨特的動畫機制，炫酷的效果讓你體驗前所未有的打擊感，讓你玩得過癮，玩個滿足!

拳打天下，破軍萬千描寫的就是51《乾坤戰紀》神將的破軍拳技能。當你被怪物圍攻的時候，揮動乾坤劍，使出破軍拳，一條金龍袖間飛出，說時遲那時快，一聲龍嘯過後，怪物就會被清理得八九不離十了。倘若耳根尚未能清凈下來，不怕，斷流和蒼龍破這兩個技能是清理小怪的必備「神器」，配合好技能過圖過任務將毫無壓力。

51遊戲是一家集研發、運營、市場、客服等專業團隊共同打造的國內服務最好的遊戲平台。遊戲產品涉及傳統端游、網頁遊戲和手機遊戲，囊括了即時戰鬥、角色扮演、戰爭策略、模擬經營等各類經典之作。《鐵血皇城》、《秀麗江山》、《傳奇霸業》、《藍月傳奇》、《盜墓筆記》、《魔法王座》、《赤月傳說2》、《劍雨江湖》、《鐵騎衝鋒》、《天書世界》、《大天使之劍》、《烈焰》、《七殺》……依託數千萬活躍用戶，51遊戲力求打造成為國際一流的真人交友遊戲平台。

51《乾坤戰紀》官網：http://qk.51.com/?xw

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