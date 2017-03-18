不管在什麼遊戲當中，鍛造都是我們不可忽視的玩法之一，想要實力強大，想要秒殺對手，那就一定會需要鍛造來強化我們的實力，而在8090新熱血江湖中，鍛造更是集齊了八種分支玩法，絕對讓你的戰力一漲再漲，接下來就趕緊跟著小編來看看吧!

在8090新熱血江湖中，鍛造共有八種玩法，分別是強化、鑲嵌、附屬、合成、提針、覺醒、轉移和拆解，其中強化和鑲嵌是我們接觸最多的玩法，也是我們最熟悉的玩法之一，強化要在35級開啟，可強化裝備，最高可強化到13，而強化存在成功率、強化等級越高成功率越低。

而鑲嵌40級開啟，可鑲嵌的裝備只有武器、衣服、護手、鞋子、耳環、項鏈、戒指，每件裝備最多可開啟4個鑲嵌槽，武器和衣服可開啟熱血石槽，可鑲嵌熱血石哦!真正的大神都是強化出來的，要是不信儘管來試，不厲害算我輸，還等什麼，趕緊來8090新熱血江湖體驗一下吧!

年輕的人生無所畏懼，精彩的青春可以重來!8090遊戲將用畢生精力為您呈現一個健康、綠色、歡樂的遊戲平台，我們的服務就是我們的特色，你們的需求就是我們的方向!我在這裏等你，你來了嗎?

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