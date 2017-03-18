風雲涌動間仙界已過數年，4399《夢幻飛仙》周年定製版全新來襲，百服共慶五周年盛典，更有珍貴橙色仙寵和周年時裝Q萌來襲，各種活動福利等你來拿，快帶上你的萌寵，一起踏上飛仙之路!

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【全新萌寵時代來臨】

在修仙之旅中，有一位可愛的萌妹紙一路陪著你一起成長並肩作戰，想想是不是炒雞凍的!神級仙寵魂【女僕仙寵】登錄仙界開啟萌寵新時代，可愛的蘿莉外表下卻有逆天的武力值，500點的攻擊加成以及超高的血量和防禦力，讓她成為你降妖伏魔的路上最可靠的同伴!

【萌寵時裝酷炫登場】

為了慶賀《夢幻飛仙》五周歲生日，百變萌寵時裝全新上架，從時裝、足跡、靈器、翅膀、武飾等，海量個性化裝扮任你挑選，無論是夢幻古典的漢風服飾，還是高貴優雅的學院裝，甚至冷酷帥氣的吸血鬼套裝，千種時尚裝扮總有一款是你的最愛，快來挑選你心愛的萌寵服裝，引領飛仙界的時尚風潮吧!

【合區聖戰熱血爭霸】

陣營模式開啟，【聖地之爭】將變為陣營戰，【逍遙】與【蓬萊】兩個陣營將各自組成攻守方，屬於同陣營的幫會將放下往日的成見，一起迎戰更為強大的敵人，為本陣營的榮耀而戰!在這裏你可以面對來自不同區的仙友，一起同台競技，熱血爭奪仙尊之名!

千秋萬載，一統飛仙!4399《夢幻飛仙》開啟全新周年定製版，神級萌寵正等待她的主人出現，快加入《夢幻飛仙》，玩轉萌寵個性換裝，誰會成為最美仙女?誰又能稱霸飛仙世界?

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