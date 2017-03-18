IMAX級的3D畫面，極具暗黑特色的玩法和深度角色塑造系統,，《暗黑II萌神》火爆公測進行中，跨服戰事天梯賽即將打響，如何玩轉天梯，提前來了解一下吧。

挑戰、激情無處不在，全新跨服天梯挑戰賽模式即將開放，跨服挑戰更強實力的玩家，爭奪第一榮譽。天梯挑戰為1V1戰事，玩家通過挑戰對手贏取積分，提高自身排名，排名越高，獎勵越高。天梯賽為跨服挑戰，爭奪也將更加激烈，天梯賽每天有固定的挑戰次數，擊敗對手后可以獲得榮譽分數和排名積分。

天梯對戰過程中獲勝，每場都將獲得一定的天梯榮譽點，榮譽點數可以在榮譽商店裡兌換一些高級道具，據說，極其稀有的上帝傳說武器也將在競技場商店中上架哦。天梯賽每周日結算一次，根據排積分名，將有豐厚的綁鑽和道具獎勵，你可以在每周獎勵中查看自己可能拿到的獎勵。只要進入前500名，即可獲得豐厚大獎。

策略與實力的完美結合，天梯挑戰可以主動設置自己的防守陣容，包括使用技能和寵物，如果其他玩家挑戰你失敗，你同樣可以贏得積分。戰鬥記錄將會告訴你有哪些高手曾挑戰過你，讓你可以對他們發起反擊。不過，戰寵將不能在天梯賽中出現，所以，一切要靠你自己啦。

《暗黑II萌神》熱血天梯賽即將上線，全民競技時代來臨，跨服PK，登上最強王者寶座，趕快來體驗一下吧。

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