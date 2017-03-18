iPhone7推出已經半年了 印度尼西亞居然才剛剛上市！北京新浪網 (2017-03-18 19:36)
最近幾年，我們已經不太為新款iPhone能否在國內首發上市而擔心了。但是在一些國家和地區，也許新一代iPhone會推遲半年之後才上市。印尼運營商Smartfren今天正式宣布，他們將會在3月24日開啟iPhone7的預訂服務。印尼也是迄今為止我們看到過iPhone 7上市最遲的一個國家。
不過，iPhone 7在印尼的售價還沒有公佈。由於蘋果在印尼沒有官方零售店，當地消費者只能在運營商處了解到與iPhone 7上市的更多信息。據了解，iPhone 7之所以過了半年之後才在印尼上市，是因為當地要求支持4G網路的國外智能手機需要採用至少30%的「本地內容」，這裏說的內容可以是硬體也可以是軟體，還可以是投資。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
瑪登瑪朵 抹茶．瑪登瑪朵 巧克力．瑪登瑪朵 棉褲．曼黛瑪璉 瑪登瑪朵．瑪登瑪朵 肩帶．瑪登瑪朵 塑型 背心．瑪登瑪朵 丁字褲．瑪登瑪朵 Miss 內衣．瑪登瑪朵 罩杯．瑪登瑪朵 bra 內衣．瑪登瑪朵 A-E 內衣．瑪登瑪朵 低腰 平口．瑪登瑪朵 牛仔．瑪登瑪朵 束褲．瑪登瑪朵 FOCUS 內衣．瑪登瑪朵 咖啡．瑪登瑪朵 小可愛．瑪登瑪朵 Style 內衣．瑪登瑪朵．瑪登瑪朵 紫水晶．瑪登瑪朵 三角褲．瑪登瑪朵 平口褲．瑪登瑪朵 Bra．瑪登瑪朵 內衣 奶油．瑪登瑪朵 內衣．瑪登瑪朵 無敵 內衣．瑪登瑪朵 馬甲．瑪登瑪朵 Soft life．瑪登瑪朵 RA0166．瑪登瑪朵 Bra A-D
技術宅真厲害 在Apple Watch可以玩這款遊戲了【北京新浪網】
iPhone 7 Plus+Macintosh等於情懷？【北京新浪網】
霍金：我將搭乘維珍銀河的太空船前往太空【北京新浪網】
iPhone 8確定使用OLED屏 漲價已成定局【北京新浪網】
真人版《神秘海域》：探險家發現黃金沉船，價值385億元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》