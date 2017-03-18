最近幾年，我們已經不太為新款iPhone能否在國內首發上市而擔心了。但是在一些國家和地區，也許新一代iPhone會推遲半年之後才上市。印尼運營商Smartfren今天正式宣布，他們將會在3月24日開啟iPhone7的預訂服務。印尼也是迄今為止我們看到過iPhone 7上市最遲的一個國家。

不過，iPhone 7在印尼的售價還沒有公佈。由於蘋果在印尼沒有官方零售店，當地消費者只能在運營商處了解到與iPhone 7上市的更多信息。據了解，iPhone 7之所以過了半年之後才在印尼上市，是因為當地要求支持4G網路的國外智能手機需要採用至少30%的「本地內容」，這裏說的內容可以是硬體也可以是軟體，還可以是投資。