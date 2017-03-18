Sumo Digital今天為3D解謎平台遊戲《蛇道(Snake Pass)》放出了一段新的開發者日誌視頻，這段視頻名為「蛇的生物學：了解遊戲的技術」，讓我們來先睹為快吧！

【遊俠網】3D平台解謎遊戲《蛇道》最新開發者日誌

在視頻中，開發者們談論了《蛇道》這款遊戲中所運用的各種技術，這些技術幫助這款遊戲變得「栩栩如生」。這些技術包括：遊戲角色的運動設計和各種光照效果。另外，如果你對這款遊戲不太了解的話，可以看一下來自於開發商的遊戲介紹：

當神秘的入侵者破壞了它們家園的寧靜時，小蛇Noodle和蜂鳥Doodle踏上了冒險之旅去拯救它們的家園。玩家需要控制這兩個活躍的角色，在遊戲過程中「像蛇一樣地去思考」，通過蜿蜒地滑行、盤繞和攀爬，來通過4個難度不斷增加的世界中的共計15個關卡。《蛇道》是一款獨一無二的平台遊戲，遊戲直觀簡單易上手，但是逐漸增加的難度將測試你的操作水平，為你帶來極大的挑戰！

《蛇道》的技術總監Pete Harrap