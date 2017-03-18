從2015年3月迪士尼宣布將翻拍真人版花木蘭之後，成為網友們不斷關注的一個熱點內容，他的一舉一動備受大家關注。最近迪士尼製片總裁Sean Bailey表示《花木蘭》顯然是一個女性的故事，但是我們還是會再進行創新的。我們想讓它更有力量，更強大，就像雷德利·斯科特電影的感覺。

《花木蘭》原本是由迪斯尼公司改編的中國民間樂府詩《木蘭辭》，講述了替父從軍抗擊匈奴的隋朝女將花木蘭的戰爭愛情故事。

《花木蘭》動畫電影介紹：

在古老的中國，有一位個性爽朗，性情善良的好女孩，名字叫做花木蘭（Mulan），身為花家的大女兒，花木蘭在父母開明的教悔下，一直很期待自己能花家帶來榮耀。不過就在北方匈奴來犯，國家正大舉徵兵的時候，木蘭年邁的父親竟也被徵召上戰場，傷心的花木蘭害怕父親會一去不返，便趁著午夜假扮成男裝，偷走父親的盔甲，代替父親上戰場去。花家的祖宗為保護花木蘭，於是派出一隻心地善良的木須龍（Mushu）去陪伴她，這隻講話像連珠炮又愛生氣的小龍，在一路上為木蘭帶來許多歡笑與協助。