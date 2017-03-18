迪士尼：真人版《花木蘭》不是歌舞片 女主將更強勢北京新浪網 (2017-03-18 19:36)
從2015年3月迪士尼宣布將翻拍真人版花木蘭之後，成為網友們不斷關注的一個熱點內容，他的一舉一動備受大家關注。最近迪士尼製片總裁Sean Bailey表示《花木蘭》顯然是一個女性的故事，但是我們還是會再進行創新的。我們想讓它更有力量，更強大，就像雷德利·斯科特電影的感覺。
《花木蘭》原本是由迪斯尼公司改編的中國民間樂府詩《木蘭辭》，講述了替父從軍抗擊匈奴的隋朝女將花木蘭的戰爭愛情故事。
《花木蘭》動畫電影介紹：
在古老的中國，有一位個性爽朗，性情善良的好女孩，名字叫做花木蘭（Mulan），身為花家的大女兒，花木蘭在父母開明的教悔下，一直很期待自己能花家帶來榮耀。不過就在北方匈奴來犯，國家正大舉徵兵的時候，木蘭年邁的父親竟也被徵召上戰場，傷心的花木蘭害怕父親會一去不返，便趁著午夜假扮成男裝，偷走父親的盔甲，代替父親上戰場去。花家的祖宗為保護花木蘭，於是派出一隻心地善良的木須龍（Mushu）去陪伴她，這隻講話像連珠炮又愛生氣的小龍，在一路上為木蘭帶來許多歡笑與協助。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
瑪登瑪朵 抹茶．瑪登瑪朵 巧克力．瑪登瑪朵 棉褲．曼黛瑪璉 瑪登瑪朵．瑪登瑪朵 肩帶．瑪登瑪朵 塑型 背心．瑪登瑪朵 丁字褲．瑪登瑪朵 Miss 內衣．瑪登瑪朵 罩杯．瑪登瑪朵 bra 內衣．瑪登瑪朵 A-E 內衣．瑪登瑪朵 低腰 平口．瑪登瑪朵 牛仔．瑪登瑪朵 束褲．瑪登瑪朵 FOCUS 內衣．瑪登瑪朵 咖啡．瑪登瑪朵 小可愛．瑪登瑪朵 Style 內衣．瑪登瑪朵．瑪登瑪朵 紫水晶．瑪登瑪朵 三角褲．瑪登瑪朵 平口褲．瑪登瑪朵 Bra．瑪登瑪朵 內衣 奶油．瑪登瑪朵 內衣．瑪登瑪朵 無敵 內衣．瑪登瑪朵 馬甲．瑪登瑪朵 Soft life．瑪登瑪朵 RA0166．瑪登瑪朵 Bra A-D
- AIGNER ALLI系列 七卡龜殼壓紋多功能短夾 -藍綠
- 【米蘭精品】手鍊流行銀飾品(文藝百搭鈴鐺造型七夕情人節禮
- 【米蘭精品】鑲鑽手鍊流行銀飾品(簡單高貴大方氣質情人節生
- MICHAEL KORS Jet Set Saffiano 方型牌MK字防刮手拿包(藍)
- 《DFhouse》特級全網懸吊式底盤辦公椅[小](黑色)
- 【婭薇恩】微晶SIICAP潤白蝶胸Bra3入組★時尚塑身aLOVIN(粉
- fILOFAX 限量版施華洛世奇水晶 口袋筆記本-亮黑色黑
- HAPPYHOME 歐尼斯原石大茶几253-1
- 【Roven Dino羅梵迪諾】指尖的調律三眼時尚腕錶-黑
- 首選◆Champion運動內衣【時尚】深灰色【1790】
技術宅真厲害 在Apple Watch可以玩這款遊戲了【北京新浪網】
iPhone 7 Plus+Macintosh等於情懷？【北京新浪網】
霍金：我將搭乘維珍銀河的太空船前往太空【北京新浪網】
iPhone 8確定使用OLED屏 漲價已成定局【北京新浪網】
真人版《神秘海域》：探險家發現黃金沉船，價值385億元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》