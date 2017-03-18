（中央社台北18日電）中國大陸外交部部長王毅今天與抵北京訪問的美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）會面。王毅表示，這次會面坦誠和富有成果，雙方就中美元首會晤的準備工作達成了很多共識。



鳳凰衛視報導，王毅說，雙方就近期安排兩國元首會晤事進行深入討論，啟動相關準備工作，也就此達成了越來越多共識。同意保持緊密溝通，確保兩國元首和各級別交往都能順利成功。



王毅表示，中美兩國有分歧是正常的，但雙方同意保持溝通符合兩國人民根本利益，雙方同意要本著不對抗、互相尊重的態度，加強互信和合作，推進兩國關係進一步發展。1060318