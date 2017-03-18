提勒森會面 王毅：中美元首會晤有共識中央社 (2017-03-18 19:17)
（中央社台北18日電）中國大陸外交部部長王毅今天與抵北京訪問的美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）會面。王毅表示，這次會面坦誠和富有成果，雙方就中美元首會晤的準備工作達成了很多共識。
鳳凰衛視報導，王毅說，雙方就近期安排兩國元首會晤事進行深入討論，啟動相關準備工作，也就此達成了越來越多共識。同意保持緊密溝通，確保兩國元首和各級別交往都能順利成功。
王毅表示，中美兩國有分歧是正常的，但雙方同意保持溝通符合兩國人民根本利益，雙方同意要本著不對抗、互相尊重的態度，加強互信和合作，推進兩國關係進一步發展。1060318
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