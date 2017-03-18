（中央社台北18日電）陸媒宣稱，中國大陸研製的遠程戰略轟炸機「轟20」有望於3年內首飛，可從大陸東北直飛美國西海岸，增加美國遏制中國大陸的軍事成本。



新浪軍事今天刊出署名「科羅廖夫」的分析文章指出，中國大陸轟20匿蹤戰略轟炸機的設計思路將與美國B21遠程打擊轟炸機相似，具有較低的載彈量，高度匿蹤能力，以及大航程的遠程攻擊能力。



文章分析，轟20以匿蹤突防技術為核心，飛翼布局，背負式大S彎進氣道，鋸齒形進氣口，裝四台渦扇發動機，高亞音速飛行，大航程，具有空中加油能力。



採用機內彈艙，可安裝固定掛架攜掛普通航彈，也可安裝旋轉掛架攜掛AKD20巡航飛彈，機翼前緣下方裝有相控陣雷達保形天線。



中共空軍司令員馬曉天2016年9月首次公開承認中國大陸正在發展新一代遠程轟炸機。唐長紅於2015年11月16日辭去中航飛機股份有限公司總設計師職位，出任中航工業的副總工程師，有消息說，唐長紅將擔任轟20的總設計師。一名匿名航空人士表示，大陸新一代戰略轟炸機可能會在2025年前後服役。



文章說，整合分析上述訊息可以看出，中國大陸的轟20匿蹤轟炸機將在2020年前後首飛技術驗證機。



按照現行的國際標準，只有航程不低於1萬公里、載彈量達到20至30噸，才能稱為遠程戰略轟炸機。



文章分析，1萬公里航程的轟炸機可以部署在中國大陸東北，戰時從哈爾濱等地的機場起飛，穿越俄羅斯，千島群島，跨越北太平洋，「直飛美國的西海岸，襲擊美國本土」。



文章宣稱，這將「改變中國防禦態勢和威懾力量結構，極大增加美國遏制中國的軍事成本」。1060318