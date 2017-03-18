美國務卿提勒森抵北京 會陸外長王毅中央社 (2017-03-18 16:50)
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）（左）18日中午抵達北京，下午與中國大陸外交部長王毅（右）會談。（中新社提供）中央社 106年3月18日
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