▲從清晨4點半起，就陸陸續續的有人來排隊。（圖／記者鄧至傑攝）

澎湖馬公第一家也是唯一的一間星巴克(STARBUCKS)咖啡廳，上午9點於福朋喜來登大酒店重新開幕(也是統一星巴克第410間店)，清晨4點半，一位女性星巴克痴迷者第一位排隊等開張，同時在第一位買到價值480元的咖啡杯後，直到近十點還流連忘返。

▲星巴克第410間店於福朋喜來登酒店開幕。（圖／記者鄧至傑攝）

星巴克於民國九十三年四月進駐澎湖縣，設立兩家連鎖店，但在營運年餘後，其中位於馬公中正路的分店結束營業，位於「菊島之星」廣場這家店成了澎湖唯一的星巴克。

這間星巴克澎湖店位於人潮聚集的馬公市第一漁港「菊島之星」廣場旁邊，景觀與地點極佳，每天人來人往，商機良好，但卻於民國九十七年十月二日也難逃關門的命運，幾位店員的統一說法是房子「租約到期」。

▲新店內部空間有限，店長控管入內人數維持在20人。（圖／記者鄧至傑攝）

據當年國際連鎖咖啡店星巴克於七月初宣布，由於全球經濟景氣低迷，決定將美國的分店關閉六百家，裁員一萬兩千人；七月底再宣布澳洲的八十四家星巴克將關閉六十一家，兩項決定震撼全球，隨之十月澎湖店也關門了。

早在上個月底，位於福朋喜來登酒店大門右側的星巴克開始裝修時，就引起縣民的側目，尤其一些星巴克的愛好者更是興奮的引頸期待！日前星巴克代理商統一公司對外發佈訊息，澎湖星巴克店於今天正式開幕，同時準備了七百個精緻的咖啡杯於開幕前三天限量出售。

▲上午9點半，店門口已是大排長龍，為數約有二、三百人。（圖／記者鄧至傑攝）

不知道是被咖啡杯吸引，還是許久沒在澎湖喝到星巴克的咖啡，從清晨4點半起，就陸陸續續的有人來排隊，由於新店內部空間有限，店長控管入內人數維持在20人，因此到了上午9點半，店門口已是大排長龍，為數約有二、三百人；從排隊人潮的年齡及穿著儀態觀察，應該是以本島來的澎科大學生居多。

澎湖星巴克福朋喜來登店，設有68個座位，雖然第一天開幕吸引數百名人潮，但因為在馬公有過失敗的前例，此次經過八年餘的捲土重來，能否屹立不搖，仍有待觀察。

▲星巴克在馬公有過失敗的前例，此次經過八年餘的捲土重來，能否屹立不搖，仍有待觀察。（圖／記者鄧至傑攝）