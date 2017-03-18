星巴克重返澎湖！民眾興奮凌晨4點半瘋排NOWnews今日新聞 (2017-03-18 15:39)
澎湖馬公第一家也是唯一的一間星巴克(STARBUCKS)咖啡廳，上午9點於福朋喜來登大酒店重新開幕(也是統一星巴克第410間店)，清晨4點半，一位女性星巴克痴迷者第一位排隊等開張，同時在第一位買到價值480元的咖啡杯後，直到近十點還流連忘返。
星巴克於民國九十三年四月進駐澎湖縣，設立兩家連鎖店，但在營運年餘後，其中位於馬公中正路的分店結束營業，位於「菊島之星」廣場這家店成了澎湖唯一的星巴克。
這間星巴克澎湖店位於人潮聚集的馬公市第一漁港「菊島之星」廣場旁邊，景觀與地點極佳，每天人來人往，商機良好，但卻於民國九十七年十月二日也難逃關門的命運，幾位店員的統一說法是房子「租約到期」。
據當年國際連鎖咖啡店星巴克於七月初宣布，由於全球經濟景氣低迷，決定將美國的分店關閉六百家，裁員一萬兩千人；七月底再宣布澳洲的八十四家星巴克將關閉六十一家，兩項決定震撼全球，隨之十月澎湖店也關門了。
早在上個月底，位於福朋喜來登酒店大門右側的星巴克開始裝修時，就引起縣民的側目，尤其一些星巴克的愛好者更是興奮的引頸期待！日前星巴克代理商統一公司對外發佈訊息，澎湖星巴克店於今天正式開幕，同時準備了七百個精緻的咖啡杯於開幕前三天限量出售。
不知道是被咖啡杯吸引，還是許久沒在澎湖喝到星巴克的咖啡，從清晨4點半起，就陸陸續續的有人來排隊，由於新店內部空間有限，店長控管入內人數維持在20人，因此到了上午9點半，店門口已是大排長龍，為數約有二、三百人；從排隊人潮的年齡及穿著儀態觀察，應該是以本島來的澎科大學生居多。
澎湖星巴克福朋喜來登店，設有68個座位，雖然第一天開幕吸引數百名人潮，但因為在馬公有過失敗的前例，此次經過八年餘的捲土重來，能否屹立不搖，仍有待觀察。
關鍵字：
上一則：騎機車自撞轎車 男子昏迷送醫
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
IPOD 吉他．Apple iPod．IPOD nano 16g．ipod touch．IPOD 手機．3G iPod．iPod classic．IPOD shuffle．ipod touch 32G．iPod mini USB．IPOD 襪子．ipod 4G．IPOD 吊繩．ipod touch 16G．ipod touch iphone5．IPOD 頭罩．IPOD 襪套．IPOD NANO 五代．IPOD nano．IPOD MP3．apple ipod 2G．apple ipod touch 32gb．IPOD 錶帶．IPOD 電腦．philips ipod．IPOD 腰帶．IPOD 肩帶．denon ipod．ipod 64g．iPhone iPod
- Bell & Ross 動力儲存大視窗自動機械腕錶-黑/42mm
- 【QNAP威聯通】TS-228 2Bay Nas+【Seagate】NAS 2TB SATAⅢ
- Folli Follie 幸運草鏤空晶鑽陶瓷腕錶-白x玫瑰金/36mm
- 【金玉滿堂】蓮花觀音天然碧玉項鍊
- Bell & Ross BR 01 AIRSPEED 航空競速機械腕錶-46mm
- FENDI selleria 時尚假期魅力腕錶-銀/37mm
- 【Opure臻淨】A6 醫療級HEPA電漿殺菌DC節能空氣清淨機
- 【QNAP威聯通】TS-451A-2G QNAP 4-Bay NAS+【WD】紅標 3TB
- 【CK Calvin Klein】K5U round 系列 經典手環錶款(K5U2S146
- Folli Follie 海洋風情畫晶鑽時尚腕錶-白x玫瑰金框/35mm
水梨變菜頭嬤 月餅、百香果都賣過【中廣新聞網】
妄想殺人「嬪妃會出現」 王景玉犯下女童命案【NOWnews今日新聞】
獨家【NOWnews今日新聞】
登山民眾誤入鐘乳石洞穴 機警山友發現報案求援【NOWnews今日新聞】