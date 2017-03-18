追思緬懷 永銘歷史 白色恐怖時期政治受難者追思紀念會隆重舉行



(中央社訊息服務20170318 14:46:34)文化部國家人權博物館籌備處主辦、各大政治受難者團體協辦之「106年白色恐怖時期政治受難者追思紀念會」，今天上午於景美人權文化園區隆重舉行，臺灣地區政治受難人互助會陳明忠前輩，關懷協會榮譽理事長蔡寬裕及現任理事長劉辰旦，平反促進會總幹事張瑛Z，與郭振純、謝聰敏、張常美前輩，受難者家屬代表葉光毅先生等百餘位受難者暨家屬出席，在清明前夕緬懷遭受苦難的親友，表達對逝去至親的最深思念。



文化部長鄭麗君抵達會場時，特別趨前向與會受難者前輩及家屬們握手致意。上午十時半，追思會在虔敬肅穆默哀祈福中展開，追思紀念儀式邀請淨耀法師主持，以虔誠的宗教習俗誦經祈福，與會者們於景美園區人權紀念碑前共同獻上象徵純潔、和平、希望的百合花，追念白色恐怖時代苦難。



鄭麗君部長因為重感冒，由次長丁曉菁代表上台致詞。「人權是立國的價值，人權就從轉型正義開始。」丁次長表示，鄭部長去年赴歐洲考察返國，看到德國對於史料重建的努力，意識到臺灣推動轉型正義工作已刻不容緩；「轉型正義就是誠實面對歷史」，透過史料整理，釐清迫害結構，重建歷史真相，並以文化力量促進當代對話、反思、記取教訓。



丁次長也重申鄭部長所強調的，蔡英文總統在就職典禮上已經宣示對於轉型正義的期待，文化部所屬的國家人權博物館將是落實轉型正義政策重要的一環，希望任內儘速推動完成人權博物館的規劃與建置。文化部已經組成「推動人權館成立專家諮詢委員會」，透過專業參與撰擬人權館組織法草案，未來博物館成立後，將以臺灣戰後威權統治時期相關人權檔案史料文物的典藏、研究、展示以及教育推廣工作為核心。此外，除了景美和綠島兩處人權紀念園區外，亦將擴大連結民間人權組織推動國際交流，全面推廣人權教育。



政治受難者家屬代表葉光毅先生致詞時，特別穿著父親當年啟蒙時同款式的中學生制服，領帶上繡有無數隻勤耕知識的小蜜蜂。葉光毅說，他的父親葉盛吉出生於日治時期，二次世界大戰日本戰敗後，返回臺灣於臺大醫學院繼續學業，並選擇加入地下黨實踐理想，後因白色恐怖遭當局逮捕受難，1950年11 月29日於馬場町執行槍決離世，得年27歲。「當年有無數的葉盛吉們，奉獻年輕生命，在絕望時代尋求國家民族的希望！」對於父親的遭遇，他心理同樣歷經了悲痛、苦悶、徘徊、昇華等各種的起伏。葉光毅指出，父親給後人帶來的啟示，並非苦難與破滅，而是一種卓越、秀麗的精神境界。葉光毅也期許各界共同正視文化、生命、人權及公民的議題，追求真正的轉型正義，而不是扭曲的社會制度。最後，他感謝人權館籌備處為犧牲受難者舉辦隆重的追思會，祝福與會長輩們身體健康。



追思儀式結束後，人權館籌備處邀請政治受難者前輩們參觀園區相關特展。人權館籌備處表示，景美及綠島兩處人權文化園區，保有當年白色恐怖時期最完整的監禁、審訊歷史場景，免費開放民眾參觀，藉由人權教育推廣，喚起社會大眾對於白色恐怖歷史重視，不讓錯誤歷史重蹈覆轍。



訊息來源：文化部



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