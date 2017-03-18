騎機車自撞轎車 男子昏迷送醫中央社 (2017-03-18 15:28)
（中央社記者林長順新北18日電）新北市消防局今天下午獲報，三峽區大學路一名男子騎機車自撞路邊轎車，右上眉毛有撕裂傷、意識不清。救護人員已將他送板橋亞東醫院急救。1060318
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