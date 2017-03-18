情侶一氧化碳中毒 消防志工晚間立即居家宣導中廣新聞網 (2017-03-18 15:10)
花蓮昨天發生情侶洗澡一氧化碳中毒意外，高姓男子死亡，王姓女子送醫。花蓮富里分隊志工昨晚特別到社區進行居家訪視，宣導防範一氧化碳中毒，提醒熱水器裝置室外，要保持環境通風，避免陽台晾曬大量衣物，並選擇安全品牌、安全安裝。(劉敏娟報導)
3月17號花蓮市國盛四街一棟六層樓大樓出租套房發生情侶洗澡一氧化碳中毒，造成一死一傷意外。花蓮縣警局富里分隊婦宣志工，特別在3月17號晚上7點到9點前往轄內富里鄉竹田社區實施居家訪視宣導，包括防範一氧化碳中毒及防範爆竹煙火災情等。
花蓮縣消防局第三大隊大隊長呂冠辰提醒民眾，熱水氣應裝於室外，如果是裝在室內，應加裝設置排氣管，將室內廢棄排出戶外，並應隨時保持窗戶開啟狀態，以避免瓦斯燃燒不完全，造成一氧化碳中毒。
分隊志工也提供了使用熱水器注意事項，提醒民眾參考，一是要保持環境的「通風」，避免陽台違建使用、加裝門窗、紗窗不乾淨及晾晒大量衣物情形。其次，要使用安全的「品牌」，貼有CNS及TGAS檢驗合格標示的熱水氣；還有選擇正確的「型式」，分有開放、半封閉自然排氣、半密閉強制排氣、密閉強制供排氣、屋外等各式的熱水器，更應注意安全的「安裝」，由合格技術師依安裝標準安裝。
花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲，除注意通風安全，防範一氧化碳中毒外，在使用除濕機及電暖爐時，要記得定期求檢修家電，避免機體自燃發生，以確保生命財產安全。(照片說明：花蓮市國盛四街情侶一氧化碳中毒疑似懸掛衣物形成通風不良環境，熱水器瓦斯燃燒不完全所致)
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