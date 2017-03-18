屏東縣長治鄉一名男子昨天(17日)持刀殺傷妻子，嫌犯自知難逃法網，已經向警方投案，依殺人未遂罪移送偵辦。



(林憲源報導)



嫌犯王O權(82年次，內埔鄉，毒品、竊盜、殺人未遂等多項前科)與妻子黃姓女子(84年次)正在打離婚官司，雙方關係破裂，王姓男子前往黃女上班地點理論，爭執中，王嫌持預藏的檳榔刀殺傷妻子頸部及背部。被害人就醫保住性命。



王姓男子犯案後逃跑，屏東警方追查去向，策動嫌犯投案，王嫌自知難逃法網，17日晚間至內埔警察分局投案，由屏東警分局偵查隊帶回偵訊，陪同嫌犯起出犯案凶刀，訊後依殺人未遂罪移送偵辦。



(圖:屏東警分局提供)



