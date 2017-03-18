妻要離婚 丈夫氣憤刀刺傷人中廣新聞網 (2017-03-18 15:10)
屏東縣長治鄉一名男子昨天(17日)持刀殺傷妻子，嫌犯自知難逃法網，已經向警方投案，依殺人未遂罪移送偵辦。
(林憲源報導)
嫌犯王O權(82年次，內埔鄉，毒品、竊盜、殺人未遂等多項前科)與妻子黃姓女子(84年次)正在打離婚官司，雙方關係破裂，王姓男子前往黃女上班地點理論，爭執中，王嫌持預藏的檳榔刀殺傷妻子頸部及背部。被害人就醫保住性命。
王姓男子犯案後逃跑，屏東警方追查去向，策動嫌犯投案，王嫌自知難逃法網，17日晚間至內埔警察分局投案，由屏東警分局偵查隊帶回偵訊，陪同嫌犯起出犯案凶刀，訊後依殺人未遂罪移送偵辦。
(圖:屏東警分局提供)
關鍵字：
上一則：是否考慮選立委 李來希：順其自然
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
IPOD 吉他．Apple iPod．IPOD nano 16g．ipod touch．IPOD 手機．3G iPod．iPod classic．IPOD shuffle．ipod touch 32G．iPod mini USB．IPOD 襪子．ipod 4G．IPOD 吊繩．ipod touch 16G．ipod touch iphone5．IPOD 頭罩．IPOD 襪套．IPOD NANO 五代．IPOD nano．IPOD MP3．apple ipod 2G．apple ipod touch 32gb．IPOD 錶帶．IPOD 電腦．philips ipod．IPOD 腰帶．IPOD 肩帶．denon ipod．ipod 64g．iPhone iPod
水梨變菜頭嬤 月餅、百香果都賣過【中廣新聞網】
妄想殺人「嬪妃會出現」 王景玉犯下女童命案【NOWnews今日新聞】
獨家【NOWnews今日新聞】
登山民眾誤入鐘乳石洞穴 機警山友發現報案求援【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》