影／梅克爾要求握手 川普反應好尷尬NOWnews今日新聞 (2017-03-18 15:21)
德國總理梅克爾在今(18)日抵達美國會晤美國總統川普，進入白宮前兩人熱絡的握手，但在進入白宮橢圓辦公室受訪時，川普顯得悶悶不樂，梅克爾問川普要不要握手，川普竟不理也不回答，讓梅克爾相當尷尬。
川普17日在白宮接待德國總理梅克爾，整個過程雙方相敬如賓，都表示互動良好。在會後的聯合記者會上，記者問兩人能在鏡頭前握手嗎，梅克爾問川普：「你想握手嗎？」但川普眉頭深鎖，完全沒反應，梅克爾只好尷尬笑笑。
外媒報導，梅克爾與川普談論北大西洋公約組織(NATO)、烏克蘭問題、俄羅斯威脅、打擊極端組織伊斯蘭國(IS)，以及自由貿易協定等議題。但兩人在許多議題上沒有共識，氣氛一度緊繃。
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