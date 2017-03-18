記者邱仁武／地方報導

台南市政府警察局佳里分局，佳里派出所巡佐戴鵬益在當地六安里里長林佩玲拜託下，協助因病死亡的中年婦女在出殯前，找到自幼失散的３位兒女送終，讓死者年邁父母親相當感動，分局長黃勝智相當肯定巡佐戴鵬益的積極作為讚譽有加，將給予公開表揚。

佳里區邱姓老夫婦之女日前因病過世，53歲的邱女生前兩段婚姻分別生下2女及1男，從小因故失聯，邱姓老夫婦亟盼這3位外孫能夠返家送母親最後一程，求助六安里里長林佩玲及佳里派出所協尋，因為家屬所提供的資訊有限，始終無法尋獲。

佳里派出所巡佐戴鵬益得知後，透過戶役政系統積極過濾查尋，鍥而不捨的抽絲剝繭逐一比對後，只利用2天的時間就在106年3月16日找到目前分別住在高雄市旗山區的妹妹（82年次）、臺南市關廟區的姐姐（80年次）及南化區的弟弟（87年次）。警方在查尋的聯絡過程中，還一度被誤認為詐騙集團，所幸皇天不負苦心人，終能完成尋人任務，姐妹倆也才得知還有一位同母異父的弟弟。

這三位未曾謀面的姐弟，天倫得以相聚卻是為母親送終，聞之不免令人鼻酸，然而，在熱心奔走聯繫的林佩玲里長以及積極任事的佳里派出所巡佐戴鵬益共同努力下，順利完成尋人任務，卻也顯得人間溫情常在。



邱姓老夫婦萬分感謝佳里分局員警及里長林佩玲的熱心協助，讓他們了卻心願，相信他們的女兒在天之靈也會含笑九泉沒有遺憾。

佳里警分局長黃勝智對佳里派出所巡佐戴鵬益的積極作為表示讚賞，除了表示會提出表揚，還特別期勉所屬同仁均能秉持局長「視民如親」的理念，做好為民服務工作，讓民眾願意相信警察、認同警察、支持警察，共同營造安居樂業的治安環境。