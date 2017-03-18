記者黃芳祿／台南報導

台南市佳里區子龍國小校慶活動中有外國籍家長當招待，親自泡茶給校友和家長邊喝邊聊天，也有外國人坐在家長席位欣賞宋江陣等表演，民風保守的台南鄉下有外國籍朋友當家長到校共襄盛舉，引來驚奇眼光。

外國籍家長參加校慶活動，欣賞學童舞龍、宋江陣表演。(記者/黃芳祿攝)

校友林正雄說，台南市佳里區子龍國小創校60週年校慶，歷屆校友、師長近千餘人回母校參與盛會，老學長學弟妹相互自我介紹第幾屆校友，彼此熱絡相談甚歡，像是回到「子龍大家庭」般熱絡。

郭耿舜校長(右一)與林文章主委等人持聖火進場。(記者/黃芳祿攝)

薪火相傳代表著子龍國小校運生生不息，屆校友代表和在屆學生一起傳遞聖火，聖火隊在子龍廟永昌宮趙子龍輔天帝君見證點燃，聖火隊接續傳遞開始繞境，從永昌宮起跑，先往三協里後庄、潭墘、菜寮等學區再回子龍里繞一圈，聖火隊跑回子龍國小運動場點火，象徵60周年校慶運動會正式開始。

校長郭耿舜說，校慶籌備委員會聘請第14屆校友林文章擔任籌備會主委，統籌這次運動會相關事項。子龍國小能順利舉辦創校60周年確是不容易，連絡歷屆校友外，拜訪前校長、導師和歷任家長會長，更打了1600多通電話聯繫校友，有校友接到電話邀請邊講邊哭說，畢業幾十年了還有機會參加60周年校慶運動會，內心很激動。

籌備會主委林文章接著說，郭耿舜校長在子龍國小辦校很用心，少子化情形之下，學校學生還有近百人，確是不容易，有家長認同子龍教學環境，遠從嘉義朴子早晚接送子女來子龍國小上下學，往返路程超過百公里。

子龍國小校慶出現三位外國籍家長，有的親自泡茶招待校友，親切和家長們聊天，有的是坐在校園老榕樹下欣賞表演活動，外國籍學生家長和台灣家長一樣熱情互動，外國籍家長娶了台灣太太、生子孩子就讀子龍國小。

外籍家長們一致稱讚子龍國小多元教學辦的很好，讓學童們展現另類才藝，成立宋江陣、舞龍、太鼓社團；他們還向回母校的老校說炫光耀稱讚說，子龍國小宋江陣還參加中華職棒統一獅隊與義大犀牛棒球比賽開幕賽表演。

校慶活動表揚傑出校友，包括嘉義大林慈濟醫院教學副院長林名男和多位具有醫師背景校友等。