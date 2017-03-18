是否考慮選立委 李來希：順其自然中央社 (2017-03-18 15:10)
對於外界一直希望全國公務員協會理事長李來希（圖）可以從政選立委的聲音，李來希表示，順其自然，人生沒有這麼多可以規劃的。中央社記者余曉涵攝 106年3月18日
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