除了代表公務員發聲 李來希專業是這個中央社 (2017-03-18 15:10)
外界認識的公務員協會理事長李來希（圖）是為年金改革發聲的重要人士，但他也是勞動部技監。李來希很自信說，已經很少人像他一樣這麼懂勞動法令。中央社記者余曉涵攝 106年3月18日
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