▲阿里山管理處針對大里山區吊橋進行聯合自主檢查，保障遊客旅遊安全與品質。（圖／阿里山管理處提供2017.03.18）

交通部觀光局日前與各相關機關及觀光產業界業共同發表旅遊安全宣言，宣誓善盡安全旅遊的社會責任，並邀集中央、地方政府景點主管機關及民間團體代表參與簽署，共同宣示旅遊安全，並訂立3月13日至3月18日為旅遊安全週，阿里山管理處針對大里山區吊橋進行聯合自主檢查，保障遊客旅遊安全與品質。

轄管機關阿里山管理處為延續交通部觀光局旅遊安全宣言善盡安全旅遊的社會責任， 日前由阿里山管理處張慶安秘書帶領管理處工務課、管理課主管同仁，邀集嘉義縣政府、番路鄉公所、阿里山鄉公所、梅山鄉公所及陳永銘、徐國維2位專業合格技師，進行大阿里山地區轄區吊橋聯合自主檢查抽查作業，共抽查觸口地久橋、觸口天長橋、樂野樂米吊橋、樂野米洋吊橋、瑞峰竹坑溪步道10號橋、太平觀光吊橋等6座吊橋。

阿里山管理處指出，此次自主檢查抽查作業除了檢查結構是否完整安全外，尚檢查吊橋遊客承載量的標示是否明確，遊客量大的吊橋遊客管制措施是否周延，藉著相關權責單位及專業技師到場的機會，初步通盤檢討各吊橋設計是否符合銀髪族、無障礙等友善通用旅遊環境，供後續施作修繕建議，抽查結果主要需改進的部分為橋面上有菁苔濕滑無止滑功能。

另外，為了減少遊客於橋面行走搖晃之幅度，增加遊客行走的舒適性，後續可檢討增設抗風止搖索，提供更人性化的旅遊環境，讓各年齡層的遊客安心旅遊，藉以提升大阿里山地區旅遊服務品質。