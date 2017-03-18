貨櫃車輾斃跌倒婦人 駕駛渾然不知中央社 (2017-03-18 14:50)
基隆市田姓婦人17日晚間走路不慎跌倒，遭貨櫃車輾過，頭部爆裂死亡，鍾姓車主（右）渾然不知，一開始堅決否認，直到與警方一同勘驗行車記錄器後，鍾男才恍然大悟。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 106年3月18日
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