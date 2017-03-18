屏東河濱公園傳槍擊 18歲男子身亡中央社 (2017-03-18 14:50)
18歲林姓男子18日凌晨1時許跟著朋友到屏東市河濱公園幫人談判助陣，混亂中被人開槍射中心臟部位，送醫不治身亡。圖為案發地點。中央社屏東傳真 106年3月18日
關鍵字：
上一則：屏東檳榔刀砍妻案 男子投案
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
IPOD 吉他．Apple iPod．IPOD nano 16g．ipod touch．IPOD 手機．3G iPod．iPod classic．IPOD shuffle．ipod touch 32G．iPod mini USB．IPOD 襪子．ipod 4G．IPOD 吊繩．ipod touch 16G．ipod touch iphone5．IPOD 頭罩．IPOD 襪套．IPOD NANO 五代．IPOD nano．IPOD MP3．apple ipod 2G．apple ipod touch 32gb．IPOD 錶帶．IPOD 電腦．philips ipod．IPOD 腰帶．IPOD 肩帶．denon ipod．ipod 64g．iPhone iPod
- MINI Swiss Watches 經典Cooper原創概念小秒圈腕錶-銀x黑/4
- 【Osun】手繪真跡油畫—自然風景系列(含雕花木塑板畫框 多款
- Dior 迪奧 Homme Sport 淡香水(100ml)(2012新包裝)
- 【DHC】濃縮乳清活性蛋白 x 6
- La Veda 莉絲防螨抗菌記憶床墊(10CM)-單人
- 【第六元素】IEN負離子高能量項鍊(809藍色)
- LITA麗塔(光點－棕色)雙人兩用被套床包四件式
- RECSUR 銳攝 RL-3205A 32MM五節鋁合金單腳架
- 【QNAP威聯通】TS-231P 2Bay Nas+【WD】紅標 2TB NAS硬碟*
- 【美國Sunbeam】柔毛披蓋式電熱毯(優雅駝)
水梨變菜頭嬤 月餅、百香果都賣過【中廣新聞網】
妄想殺人「嬪妃會出現」 王景玉犯下女童命案【NOWnews今日新聞】
獨家【NOWnews今日新聞】
登山民眾誤入鐘乳石洞穴 機警山友發現報案求援【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》