屏東檳榔刀砍妻案 男子投案中央社 (2017-03-18 14:50)
屏東24歲王姓男子攜帶檳榔刀，到妻子工作的遊藝場理論進而用檳榔刀砍傷妻子，王男17日晚間向警方投案，向警方表示懷疑妻有外遇，警方依殺人未遂移送偵辦。（屏東警方提供）中央社 106年3月18日
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