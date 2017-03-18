美德職訓會議 伊凡卡再展影響力中央社 (2017-03-18 14:28)
（中央社華盛頓2017年3月17日綜合外電報導）美國總統川普與德國總理梅克爾，今天出席一場職業訓練會議。川普長女伊凡卡號召美國企業高層與會，再度展現第一千金在白宮的影響力。
美聯社報導，一名白宮官員表示，梅克爾（AngelaMerkel）的部屬尋求伊凡卡（Ivanka Trump）的協助召開這項會議。期間，川普與梅克爾跟美、德兩國的企業主管會談，討論公司如何提供員工更佳的訓練。
開場致詞時，川普表示「為21世紀訓練我們的勞動力」是當務之急，並說「我們希望確認能擁有所需的勞動力發展計畫，以確保工作機會都由美國勞工填補」。
召集美國企業主管與會的伊凡卡主導會議討論。她讚揚父親「承諾創造數百萬就業機會」，並強調民間投資的必要，還提及「創造力通常來自民間部門的決心」。
這場對談聚焦於職業訓練與勞動力發展，並未著墨更棘手的國際貿易議題。會議尾聲時，伊凡卡表示，企業主管們將成立特別工作組，3個月內提出報告詳述可能的後續計畫及兩國可以合作的方式。
這是伊凡卡協調的第2場國際勞動力會議。在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上月到訪時，她也協助籌辦一場以女性的經濟發展機會為主題的會議。那場會議在杜魯道辦公室建議下共同舉辦。（譯者：中央社陳亦偉）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【LG 樂金】新一代變頻掃地機器人VR65713LVM(櫻桃紅)-獨家
- 【鍋寶】多功能微電腦電子鍋10人份(RCE-9610D)
- 【adidas】Energy Boost 3 W 運動 女鞋 慢跑鞋 愛迪達 低筒
- 【ADIDAS】男_籃球鞋_BB8258(黑白)
- 【ALBA 雅柏】ALBA 雅柏 超人氣潮流魅力腕錶(VJ42-X211SD A
- MICHAEL KORS設計師款玫瑰金采時尚腕錶-金/42mm
- 【發現者】V331 FHD1080P行車記錄器+後鏡頭
- 【MOLA SPORTS】摩拉運動太陽眼鏡 MOVE_blg(外出休閒運動都
- ROLEX Datejust 116200 蠔式日誌型機械錶-白/36mm
- 【櫻之舞】台灣製造:複製畫框中框立體掛畫53*95cm系列-(5款
富比士2017全球富豪榜 郭台銘拿下台灣首富【NOWnews今日新聞】
挨餓讓女兒吃炸雞 慈父感動網友解囊【中央社】
美國體操性侵案:教練天天與14歲運動員發生關係【北京新浪網】
美揚言可能動武 北韓說不怕【中央社】
樂天94歲創始人法庭怒摔拐杖 飆日語:誰敢判我【北京新浪網】