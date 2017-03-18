（中央社記者余曉涵台北18日電）對於外界一直有希望全國公務員協會理事長李來希可以從政選立委的聲音，李來希說，順其自然，人生沒有這麼多可以規劃的。



李來希被外界譽為最嗆公務員，但其實李來希是希望可以多讓軍公教人員可以發聲，因此近期還創建了「軍公教網路之聲」直播平台。



李來希說，他不只要讓公務員協會做大還要做健全，團結公務員的力量後，還要拓展到軍教勞的領域，為他們也發聲。



李來希說，現在公務員協會在台北有2個辦公室外，未來2年內會在高雄、台中設立辦公室。他強調，軍公教勞不應該對立，今天貧富不均不是軍公教跟勞工的貧富不均，而是資本家跟勞動階級的貧富不均。



「現在是商人治國」，李來希說，商人要找總統好容易，一通電話就有，但勞工好難，受薪階級不應該鬥來鬥去，而是要對抗資本家。



李來希表示，現在很多財團都在買媒體，軍公教勞的聲音才會出不來，因此他現在才積極推動「軍公教網路之聲」直播平台。「我走自己的路」李來希說，他走正道只走議題，這次爭得是年金，下次爭得就是任用。



李來希說，「軍公教網路之聲」直播平台，未來會希望找軍中將領主持軍人議題、找老師來談教育議題，不會單純只有公務員權益。



談到年金改革，李來希說，如果要溯及既往，真的會出很大的問題，他舉例說，有公務員為了家中的老母親買了一間有電梯的房子，規劃好即使退休後，退休金仍可支付房貸跟生活費，但如果年改溯及既往，不僅房貸恐繳不出來外，甚至連生活也會有問題。



李來希也憂心地指出，如果公務員的福利待遇一旦變差，將有可能無法吸引有能力的人擔任公務員，將來政府施政等都會有很大的問題。



至於有關外界有聲音希望李來希可以出來競選立委，李來希笑說「順其自然」，每個人都以為他會從政，但人生沒有這麼多可以規劃的。這種東西可遇不可求，且他年紀也不小了。



「如果年輕10年，問題我不是」，李來希說，如果他年輕10歲，不會只有選立委，但他真的沒有強烈欲望，順其自然即可。1060318