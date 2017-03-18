防施工氣爆 陳菊：3D管線圖查幽靈管線中央社 (2017-03-18 14:24)
（中央社記者程啟峰高雄18日電）高市一處下水道工程挖破中油天然氣管線引發氣爆，造成一死三傷並險釀二度氣爆，市長陳菊今天說，昨天的狀況她都有掌握，為防意外重演，已啟動3D地下管線圖，追查幽靈管線。
陳菊上午與中油董事長陳金德聯袂出席「植樹護林守護台灣─高雄市聯合植樹活動」，雙方互動良好，她受訪時做以上表示。
陳菊說，陳金德副市長任內身經八一高雄氣爆之苦，也是石化地下管線專家，他出任中油董事長以來，與市府溝通沒有問題，且積極防範氣爆重演。
她又說，市府在高雄氣爆後成立跨局處工業管線辦公室，議會也通過相關法規列管地下工業管線，陳金德去中油後，雙方合作更密切，管線辦公室也啟用了3D地下管線圖，可清楚追查出「幽靈管線」，避免施工盲點誤挖工業管線。市府各單位也會強化施工前的調圖作業，防範意外重演。
高市府水利局鳳山污水下水道工程昨天下午進行探管作業挖破一條中油天然氣管線引發氣爆，造成現場工人1死3傷，3名傷者仍住院中，現場一度查不出誰家管線破裂，致使天然氣持續外洩隨水溝竄流，濃度並瀕臨爆炸點，幸經中油昨晚及時關閉管線才化解危機。1060318
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