美德職訓會議 伊凡卡再展影響力中央社 (2017-03-18 14:23)
（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普與德國總理梅克爾，今天出席一場職業訓練會議。川普長女伊凡卡號召美國企業高層與會，再度展現第一千金在白宮的影響力。
美聯社報導，一名白宮官員表示，梅克爾（AngelaMerkel）的部屬尋求伊凡卡（Ivanka Trump）的協助召開這項會議。期間，川普與梅克爾跟美、德兩國的企業主管會談，討論公司如何提供員工更佳的訓練。
開場致詞時，川普表示「為21世紀訓練我們的勞動力」是當務之急，並說「我們希望確認能擁有所需的勞動力發展計畫，以確保工作機會都由美國勞工填補」。
召集美國企業主管與會的伊凡卡主導會議討論。她讚揚父親「承諾創造數百萬就業機會」，並強調民間投資的必要，還提及「創造力通常來自民間部門的決心」。
這場對談聚焦於職業訓練與勞動力發展，並未著墨更棘手的國際貿易議題。會議尾聲時，伊凡卡表示，企業主管們將成立特別工作組，3個月內提出報告詳述可能的後續計畫及兩國可以合作的方式。
這是伊凡卡協調的第2場國際勞動力會議。在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上月到訪時，她也協助籌辦一場以女性的經濟發展機會為主題的會議。那場會議在杜魯道辦公室建議下共同舉辦。（譯者：中央社陳亦偉）1060318
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