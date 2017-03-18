北市府訪波士頓議會 遞交CEDAW簽署書中央社 (2017-03-18 14:30)
台北市國際事務委員會執行長饒慶鈺17日（當地時間）拜會波士頓華裔市議長吳弭（右），遞交市長柯文哲簽署的「消除對婦女一切形式歧視公約」簽署書。（台北市政府提供）中央社記者黃兆平紐約傳真 106年3月18日
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