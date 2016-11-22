▲ 空軍清泉崗基地全兵力預校媒體邀訪，圖為F-16戰鬥機。（圖／記者陳明安攝，2016.11.22）

北京恐怕又要不開心了，因為美國官員透露川普政府正起草對台新軍售案，內容可能包括先進火箭系統及反艦飛彈。

根據路透社報導，匿名的美國官員指出，川普政府的軍售案規模料將明顯大於歐巴馬政府卸任前叫停的軍售案。他指出，川普政府希望繼續進行這項軍售，但預料將花費數月或可能長達一年的時間，因白宮需克服許多障礙。

報導指出，台北知情人士表示，川普政府和台灣已就此展開討論。不過，白宮則對報導拒絕置評。

美國傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）指出，相信川普政府會將對台軍售列為優先政策，由前任政府未完成的軍售包裹出發是好的起步。

他強調，美台都必須決定今年是推動取得先進戰機的時候，因為台灣空軍將再度面臨戰機機種老舊、世代交替的嚴峻挑戰，對於是否該擁有先進戰機與何種機型，一直都是華府政軍界討論台灣防衛策略的焦點。

中國大陸強烈反對任何國家軍售台灣，因此川普政府對台軍售案料將再度觸怒北京當局。