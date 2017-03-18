台電大林廠工安意外一死中央社 (2017-03-18 14:10)
台電大林電廠更新計畫案工地傳出工安意外，17日失去聯絡的倪姓承包商員工18日被發現陳屍工程鍋爐機風煙道，疑似墜落死亡，死因由相關單位調查中。圖為出事鍋爐工地外觀。（高市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年3月18日
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