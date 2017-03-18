詐欺集團最愛冒用網購平台 金石堂最大宗中央社 (2017-03-18 14:10)
刑事警察局統計去年詐騙集團最愛冒用的網購平台，金石堂網路書店會員有4成被害者，成最大宗，警方與Whoscal合作，標示詐騙電話號碼，避免民眾受騙上當。（刑事局提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年3月18日
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