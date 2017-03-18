特派員看世界專欄（中央社記者黃兆平紐約2017年3月17日專電）「女神」與「小A」來美近2年，曾一度失去自由、酗酒、被迫吸毒，在酒店或從事性交易，時而神情恍惚，時而嚎啕大哭，不知今夕何夕、身處何方，這是人口販運悲劇常見實例。



聯合國婦女週之際，「第61屆婦女地位委員會」（CSW61）如火如荼展開，雖然今年會議主軸放在婦女經濟賦權，關注全球女男平等及薪資不均現象，但人口販運仍受不少關注。



根據聯合國標準，凡是使用武力、欺詐或威嚇脅迫等方式，招募、窩藏、運送、供應或接收人口，強迫人從事勞動或性交易等犯罪行為，都可視為「人口販運」。美國的標準更低，連18歲以下未成年人，不論是否曾遭受武力、欺詐或威嚇脅迫，只要從事性交易，都被視為人口販運。



台灣雖非國際間人口販運主要標的，但每年還是有一些無辜少女、婦女，因為經濟壓力、不懂世事，被騙到美國，後遭遺棄。她們不少人是被「自己人」所騙，有些被人口販子盯上，有些被所謂「男友」所騙，所謂天下騙術皆一樣，就是騙。



化名「女神」的台灣女孩，在台北五星級飯店認識了高大英挺的老外帥哥，後來兩人變成情侶，在嚮往美國，渴望綠卡的誘惑下，踏上移民之路，當然在憧憬下，待她落地紐約後，美夢卻完全破滅。



她被遺棄在賓州，前不巴村、後不著店的地方，英文又不行，幾番折騰後，被迫賣淫，過著暗無天日的生活，很自然地，酒與毒是讓她短暫失憶的良方。更悲慘的是，當「女神」因神情恍惚、語無倫次時，突然變成了「自由人」，因為酒店不要她了，男友也早已獲利了結、落跑了。



相較台灣的「女神」，來自中國大陸的「小A」，別說英文不懂，更沒啥學歷或專長，在老家親朋好友引薦下，連哄帶騙，飄洋過海來美找尋「美國夢」。想當然耳，按摩院、酒廊、色情行業是她的下一個人生夢工場。



根據紐約勵馨一項非正式統計，2013年接受紐約市委託以來，接受家庭庇護所輔導的案例，來自中國大陸逾220件，台灣則有5件。這還不包括其他亞裔社福機構輔導案件，實際受害數字遠較?面上多。



這些下場悽慘的女性，經過半年或1年輔導改正，有些逐漸走上正軌，有些仍無法戒毒，精神狀態依舊不佳，根本無法配合檢警辦案。幸運者在社福機構提供免費律師諮詢下，順利拿到美國政府核可的「T簽證」（人口販運簽證），有些則選擇回到家鄉。



紐約勵馨總幹事劉元芬說，不少婦女甚至合理化人口販子的欺騙與擺布，意識不到自己就是他們爪牙之下的受害者，處境令人同情。



她分析受害婦女背景，大部分來自家暴家庭，有些在台灣就是援交妹，家境普遍清寒，頂著強大經濟壓力，拿觀光簽證入美，在人口販子利誘下，在酒廊或夜店夜夜笙歌，又被毒品控制，一旦精神出現混亂即遭夜店遺棄，變成名符其實的「遊民」（Homeless）。



輔導專家坦言，輔導這些受害者過程很困難，她們都符合人口販運條件，但多的是情緒不穩者，無法配合辦案，揪出背後的人口販子，導致連檢察官也幫不了忙。



對這些受害婦女，改過向上、重新做人是最好的結局。不少社福團體提供法院人口販運介入庭轉介來的婦女「自我探索」課程，就是希望喚起她們被埋藏甚或被遺忘的潛力與優點。



透過手工、拼裝色彩材料完成的作品，約略可見受害婦女如何為了他人偽裝自己，但也企盼她們就此找到自我、重拾春天，而非周而復始陷在泥沼而無法自拔，在黑暗中度過餘生，找不到人生出口。



劉元芬認為，除了家暴、失能家庭，人口販運受害者更需要政府與社會的溫暖、關注及正面協助，減少悲慘婦女世界。