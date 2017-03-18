美副州長齊聚雙橡園 高碩泰盼提升關係中央社 (2017-03-18 13:17)
（中央社記者廖漢原華盛頓2017年3月17日專電）駐美代表高碩泰日前在雙橡園與全美副州長協會冬季年會成員會晤，高碩泰強調台美兩國情誼深厚歷久彌新，期盼未來與美方各界攜手提升台美關係。
高碩泰15日在雙橡園宴請出席全美副州長協會冬季年會的成員，協會主席羅德島州副州長麥基（Dan McKee）等多位副州長及全美500大企業代表等到場。
高碩泰致詞指出，台美兩國情誼深厚歷久彌新，台美關係根植於台灣關係法及六項保證，且共享民主自由等核心價值，無論在安全、經貿、文化、教育、科技及觀光等領域均維持健全、互惠的夥伴關係。
高碩泰強調，台灣在2016年為美國的第10大貿易夥伴，也是美國第7大農產品出口市場。若以人均購買值計算，更為美國第2高的海外農產品消費市場，期盼未來與美方各界攜手提升台美關係。
麥基致詞呼應高碩泰的談話指出，包括羅德島州在內的全美各州將進一步推動與台灣在經貿、文化及教育層面的密切合作，深耕友誼。
全美副州長協會成立於1962年，是具有影響力的全美跨州政府間組織，成員包括美國各州副州長及波多黎各、關島、美屬維京群島、薩摩亞群島及北馬里亞納群島的行政副首長。
協會自1980年代起即與台灣互動交往，每年冬季會議在華府舉行，討論聯邦與各州關係。
今年為中華民國使用雙橡園80週年，高碩泰特別致贈出席賓客「雙橡園80風華」紀念郵票及郵摺作伴手禮，並以炒米粉、刈包及鹽酥雞等台灣小吃款待美方政要，將台灣地方特色帶進台美外交。
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