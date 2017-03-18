（中央社首爾18日綜合外電報導）自由派政治人物文在寅（Moon Jae-in）是呼聲最高的南韓下一位總統人選。他的兩位高級幕僚表示，文在寅若當選，將重新檢視部署美國飛彈防衛系統薩德，並會與中國大陸磋商。



路透社報導，文在寅目前在參選者中位居領先，若他在5月9日的總統大選勝出，並改變部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的政策，將使他與南韓最大盟邦美國產生立場歧異。



遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠的保守派政府，同意美國在南韓部署薩德，以抵抗北韓的攻擊，但部署薩德的決定激怒中國大陸，陸方以限制部份民間企業與南韓做生意做為報復。



中國大陸表示，薩德系統的雷達會被用來偵測大陸領土。



文在寅的外交政策顧問崔鐘建（Choi Jong Kun，音譯）告訴路透社：「文在寅可能會重新檢視這項決策的效力；一旦重新檢視，他會與美國以及中國大陸磋商。」



崔鐘建說：「到頭來，若現實的發展顯示南韓的國家安全與經濟因薩德受損，而非北韓議題，這就真的不是一個合理的情況，對吧？」



美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）上任後首度訪問首爾，他昨天除提及美國對北韓的「戰略忍耐」政策已結束，也表示期待下一任南韓政府會「持續支持薩德」。



崔鐘建表示，部署薩德連隊的決策太過倉促，中國大陸的反應可預見，但卻大多被朴槿惠政府忽略。他說：「在薩德議題之前，我們與北京有戰略夥伴關係，我們之間的關係先前一直都很ok、很棒。」



文在寅另一位外交政策顧問金基仲（Kim Ki-Jung，音譯）表示，他上月曾試圖說服在華府的美國軍方與外交人士，部署薩德進程應留給接替朴槿惠的領導人決定。



金基仲說：「我們會繼續維持韓美同盟關係…，只要我們認為南韓不是美國第51州，我們是獨立的國家，有自身的國家利益，就應該有自主的外交政策戰略。」（譯者：中央社陳亦偉）1060318