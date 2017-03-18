（中央社北京2017年3月18日綜合外電報導）美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天赴北京，這是他2月上任以來首訪中國大陸。據報導，大陸很可能因為被要求約束擁有核武的北韓而表示不滿。



路透社報導，北京當局料將呼籲華府共同擔責，降低朝鮮半島緊張局勢，同時強烈反對本月在南韓部署美國反飛彈系統終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）。



提勒森昨天發出美國總統川普政府至今對北韓最嚴厲的警告，表示若北韓採取行動威脅南韓和美國軍隊，軍事行動是美國「考慮中的選項」。



提勒森在南韓發表上述談話。南韓是他訪問日本後的亞洲行第2站。



華府1名不具名美國官員告訴路透社，提勒森到了北京可能釋出訊息，表示美方將對無視制裁與北韓有生意往來的大陸銀行和企業祭出「間接制裁」。



川普昨天在推特發文，表示北韓「行為非常惡劣」，指控身為北韓鄰國且是唯一重要盟邦的大陸，對於化解北韓發展核武計畫危機「沒幫多少忙」。



不過，提勒森也料將敲定大陸國家主席習近平4月訪美舉辦首場川習會的相關事宜，且可能選擇降低世界兩大經濟體美中之間的歧見，至少目前是如此。



先前是石油業主管、未具外交經驗的提勒森今天將會見大陸兩位高層外交官員，明天將會晤習近平。（譯者：中央社盧映孜）