新版旅禁又被擋 川普政府提上訴中央社 (2017-03-18 13:07)
（中央社華盛頓2017年3月17日綜合外電報導）美國總統川普政府今天針對馬里蘭州1個法院阻擋其修正版旅遊禁令提出上訴，目的在將暫禁6個穆斯林為主國家的公民入境的措施予以恢復。
法新社報導，司法部針對馬里蘭州格林貝（Greenbelt）地區法院提出上訴，這個法院以及夏威夷1個法院兩天前雙雙裁定上述旅禁歧視穆斯林，使白宮再次蒙受打擊。
格林貝地區法院的這起案子現在由維吉尼亞州里契蒙（Richmond）的聯邦上訴法院審理。
川普曾表示，維護國安、阻擋極端分子入境，旅禁有其必要。
他在1月簽署禁止7個穆斯林為主國家公民和所有難民入境的第1項旅禁，遭華盛頓州1個法院，以其違反美國憲法禁止宗教歧視的理由阻擋，且獲上訴法院維持原判。川普政府因此修正禁令使其更適法。
不過新版禁令現在遭遇相同問題。（譯者：中央社何宏儒）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
KRONE 計算機．casio 計算機．紫色 計算機．mit 計算機．卡西歐 計算機．atima 計算機．電腦 計算機．DRETEC 計算機．TECO 計算機．超大計算機．計算機 鍵盤．計算機．victor 計算機．炫彩 計算機．工程用計算機．CATIGA 計算機．觸控 計算機．ipad 計算機．PLUS 計算機．GD 計算機．CASIO 計算機 FX-991ES．鏡盒 計算機．SEIKO 計算機．東元 計算機．計算機錶．計算機 鬧鐘．聲寶 計算機．ELM 計算機．計算機 TI-84．計算機 時鐘
富比士2017全球富豪榜 郭台銘拿下台灣首富【NOWnews今日新聞】
挨餓讓女兒吃炸雞 慈父感動網友解囊【中央社】
美國體操性侵案:教練天天與14歲運動員發生關係【北京新浪網】
美揚言可能動武 北韓說不怕【中央社】
樂天94歲創始人法庭怒摔拐杖 飆日語:誰敢判我【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》