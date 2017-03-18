這下川普可要擔心了，因為美國特勤局（US Secret Service）日前失竊了一部電腦，內部資料傳出包含川普大樓的樓層平面圖。

根據美國有線電視新聞網（CNN）引述紐約執法當局消息人士報導，這台筆電是16日上午在紐約布魯克林從幹員的車上被偷。雖然這部筆電有高度加密措施，但裡面有川普大樓（Trump Tower）的樓層平面圖與其他敏感內容。

特勤局發出聲明表示，電腦還未尋獲，且未詳述筆電裡儲存的內容，但強調這類裝置「有包括全磁碟加密在內的多重安全機制，且不准儲存機密資訊」。

川普在就任美國總統後搬往白宮，不過他的妻子梅蘭妮亞（Melania）與小兒子拜倫（Barron）仍住在川普大樓裡頭。

由於不滿川普激進言論與施政，近期多家美國主流新聞媒體、名人和政府機關的推特帳號被駭客入侵，發表反川普言論。萬一失竊筆電落入有心人士手中，難保資料不會外洩。特勤局表示已就此竊案展開調查。