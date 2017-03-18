美國優先和氣候變遷談不攏 G20現分歧中央社 (2017-03-18 12:39)
（中央社德國巴登巴登17日綜合外電報導）世界各大經濟體財政部長今天在全球貿易會談中，面對美國總統川普的「美國優先」政策和對氣候變遷持懷疑態度的立場，竭力要達成共識。
法新社報導，在20國集團（G20）財長和央行總裁齊聚德國西部城鎮巴登巴登之際，所有目光都聚焦在美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）身上。
1名歐洲消息人士表示，華府「完全願意參與談判」。
熟知會談過程的歐洲消息人士表示：「梅努欽的聲明並不是強硬的意識型態。他有他想要陳述的政治觀點。沒有想要採取報復行動或打贏戰役的感覺。」
但他們在貿易開放度和氣候變遷上仍有分歧。
消息人士告訴法新社，對於為期兩天峰會的最後公報如何處理貿易議題，與會者仍未達成共識。美國在是否要重提過去抵制貿易保護主義的承諾上，與其他代表團存在歧見。
川普本人首度與德國總理梅克爾（Angela Merkel）在華府會面後，他在記者會中設法展現安撫的口吻。
川普說：「我是自由的貿易者，但也是公平的貿易者。」他不願接受外界稱他的政策是「孤立主義」。
他說：「數百萬名努力工作的美國公民被國際商業拋諸腦後，我們可以一起為我們所有的公民建塑未來，1條通往金融安全的道路。」（譯者：中央社陳昱婷）1060318
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