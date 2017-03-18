英國的威廉王子偕同妻子凱特訪問巴黎，這是威廉自他母親黛安娜王妃二十年前在巴黎車禍身亡後，第一次造訪巴黎，此行目的是要慰問2015年巴黎恐怖攻擊事件的生還者。



威廉與凱特訪問過法國很多次，不過從他母親去世後，威廉從未到過巴黎。這一次，他將在巴黎停留兩天，當年，黛安娜喪命的巴黎隧道附近，經常有觀光客放置花朵和照片，不過威廉這趟訪問，沒有安排官方悼念活動。



