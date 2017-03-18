陸媒：殲20塗料屬第二代 呈銀灰色中央社 (2017-03-18 11:00)
（中央社記者張謙香港18日電）據陸媒報導，中國大陸的先進匿蹤戰機殲20採用的匿蹤塗料屬於第二代塗料，呈銀灰色或黑灰色。
新浪軍事網今天報導，隨著殲20進入中共空軍服役，網友可能發現殲20的顏色越來越淺。
報導表示，殲20的原型機全身漆黑，所以被網友稱為「黑絲帶」。不過，後來的量產型顏色卻變成了銀灰色。
報導指出，匿蹤塗料發展到今天已經是第三代，第一代匿蹤塗料是黑色；第二代是銀灰色，或者黑灰色；第三代是銀白色，或者白色。
殲20驗證機推出時就是用第一代匿蹤塗料，包括美國的F-117戰機和B-2轟炸機也是使用第一代匿蹤塗料。
據報導，大陸方面1990年代初掌握了第一代鐵氧體匿蹤塗料技術，主要成分是複合纖維和鐵氧體組成的厚度較大塗層。
第二代匿蹤塗料是奈米材料，現在美國的F-35戰機採用了一種奈米分子膠囊塗料，把吸波材料製成奈米分子膠囊融合到特殊的黏合劑中。
報導指出，這種塗料可以直接噴塗覆蓋機身，形成一種奈米匿蹤鍍膜層，強度和韌性遠超過鐵氧體材料。
這種新型成膜匿蹤塗料也開始應用到美軍F-22戰機上，現在殲20也採用了淺色調新型匿蹤塗料。
報導表示，關於匿蹤塗料有個說法，就是顏色最淺，技術越先進，而殲20在研製過程中，匿蹤塗料的研發腳步沒有停止。
報導指出，也許在不久的將來，「白色」的殲20會出現在藍天上。1060318
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