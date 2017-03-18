港警署遭炸彈恐嚇 警方拘捕1女嫌中央社 (2017-03-18 10:52)
（中央社記者張謙香港18日電）香港警方今早公布，逮捕1名涉嫌向警署放置炸彈的女性嫌犯。
警方表示，他們於凌晨時間在九龍油麻地一處住宅拘捕24歲的女性嫌犯。她涉嫌在過去4天接連向警方發出訊息，表示會在警署附近放置炸彈。
警方網絡安全及科技罪案調查科偵緝高級督察趙建業向媒體說，不排除會有進一步拘捕行動，並重申網路不是無法可依。
2014年底香港發生「占中」運動之後，警方和示威者的關係變得惡劣，有參與「占中」的激進人士稱員警為「黑警」，不時在網路上張貼醜化員警的字句。1060318
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